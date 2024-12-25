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11:50, 25 декабря 2024Бывший СССР

В подполье раскрыли последствия ударов ВС России по Днепропетровску

Лебедев: в больницы Днепропетровска после ударов ВС России поступили бойцы ВСУ
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

После ударов российских военных по Днепропетровску (украинское название города — Днепр) в больницы города поступило много бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Из-за утренних прилетов уже больницы хорошо наполнились военными. По слухам, шестая городская клиническая выселяет гражданских, у которых вчера была операция», — раскрыл подробности Лебедев.

По словам представителя пророссийского подполья, кроме солдат, в медицинские учреждения Днепропетровска также привезли высокопоставленных военных ВСУ. В частности, они были размещены в реанимации областной клинической больницы имени Мечникова. Лебедев отметил, что на входе и этажах, где предположительно лежат «серьезные пациенты», дежурят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), а у врачей берут подписки о неразглашении информации.

25 декабря Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по объектам на территории Украины. Взрывы раздались в Киеве, Харькове, Кременчуге, Днепропетровске и других украинских городах.

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