В России перевыполнили план по строительству дорог

Хуснуллин: в России перевыполнили план по строительству и реконструкции дорог

В России перевыполнили план по строительству и реконструкции дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом на совещании заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передают «Известия».

«При плановом показателе 50 процентов региональных дорог в нормативе мы выполнили 54,8 процента», — сказал он. По его словам, это позволило отремонтировать дополнительные 25 тысяч километров дорог.

Вице-премьер подчеркнул, что дороги в 105 крупнейших городских агломерациях страны — 98 тысяч километров — удалось привести в нормативное состояние. При этом на 20 процентов снизилась аварийность, несмотря на рост интенсивности движения на трассах на 52 процента и рост автомобилизации на девять процентов с 2018 года.

Ранее Хуснуллин оценил влияние строительства трассы вокруг Азовского моря. По его словам, новая кольцевая дорога сократит время пути вокруг Азовского моря на пять часов, а пропускная способность вырастет в три раза.