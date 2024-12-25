В России захотели увеличить срок ремонта машин по ОСАГО

Глава РСА Уфимцев: увеличение срока ремонта по ОСАГО поможет чинить больше машин

Увеличение срока ремонта автомобиля по полису ОСАГО до 45 дней — хорошая идея, но этого недостаточно, чтобы «вылечить рынок». Об этом заявил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев в интервью «Известиям».

Он отметил, что эта мера позволит ремонтировать примерно в два раза больше машин. Уфимцев пояснил, что сейчас сроки поставки запчастей увеличены и составляют от трех недель до нескольких месяцев, в связи с чем восстановление автомобилей затягивается.

Он добавил, что изначально рассматривалась возможность выделения срока поставки запчастей из времени ремонта, но в итоге страховщики пришли к такому компромиссу. «Я думаю, в начале следующего года состоится второе чтение соответствующего законопроекта и в 2025-м срок ремонта по ОСАГО уже могут увеличить до 45 дней», — считает глава РСА.

Ранее в России предложили в шесть раз увеличить штраф для автомобилистов за езду без полиса ОСАГО до 5 тысяч рублей. Инициативу поддержали в правительстве России и МВД.