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13:53, 25 декабря 2024Россия

В России заявили о «большом чуде» при крушении борта под Актау

Военкор Коц: спасение пассажиров при крушении борта под Актау — большое чудо
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАвиакатастрофы в России

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Спасение нескольких десятков пассажиров при крушении борта Az Airlines под Актау в Казахстане с россиянами на борту — большое чудо. Об этом сообщил российский военкор Александр Коц в Telegram.

По словам журналиста, ему известно, что в баках самолета на момент крушения оставалось много топлива, что представляет особую опасность.

«Это, конечно, большое чудо, что спаслись 28 человек (на момент публикации новости ТАСС уточнил, что выжить удалось 32 пассажирам, — прим. «Ленты.ру»). Обычно при таких авиакатастрофах выживших не бывает», — заявил Коц.

Направлявшийся из Азербайджана в Россию самолет разбился в Казахстане. Это был пассажирский самолет авиакомпании Az Airlines. Он подал сигнал бедствия из-за столкновения с птицей и нарушения рулевого управления. Самолет летел из Баку в Грозный, но из-за тумана был перенаправлен в Махачкалу.

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