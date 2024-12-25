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07:47, 25 декабря 2024Экономика

В России заявили о росте поставок газа в Европу

Новак: поставки газа из России в Европу в 2024 году выросли на 18-20 процентов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Поставки российского трубопроводного и сжиженного природного газа в Европу в 2024 году выросли на 18-20 процентов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Если посмотреть на объемы поставок в Европу, то они на 18-20 процентов выше, чем в прошлом году, сумма трубопроводного газа и сжиженного природного газа. За 11 месяцев порядка 50 миллиардов кубометров газа было поставлено», — сказал он.

Новак подчеркнул, что этого удалось достичь несмотря на все заявления европейских политиков и санкционное давление на РФ. По его словам, российский газ помимо того, что является востребованным и экологически чистым продуктом, также является наиболее выгодным с точки зрения логистики и цены.

Ранее стало известно, премьер-министр Словакии Роберт Фицо мог предложить российскому президенту Владимиру Путину план по сохранению поставок газа в условиях прекращения украинского транзита. Словакия и Венгрия также могут заключить с Россией контракт, согласно которому газ будет становиться собственностью покупателей и уже в этом качестве транспортироваться по территории Украины.

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