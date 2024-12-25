В российском городе пожаловались на жизнь с запахом говна

Жители Первоуральска пожаловались, что по улицам постоянно текут реки фекалий

Жители Первоуральска Свердловской области пожаловались, что по улицам постоянно текут фекальные реки. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в региональном отделении Народного фронта.

С неприятной проблемой столкнулись жители улиц в микрорайоне Магнитка — по нему разлилась зловонная река из канализационных стоков. По словам жильцов дома 18 на улице Энгельса, после прочистки засора у дома номер 16 нечистоты устремились по улице Горной к детскому саду. Первоуральцы рассказали Народному фронту, что им надоела «жизнь с запахом говна». Представитель Народного фронта приехал на место аварии, зафиксировал неполадки с канализацией и призвал местные власти и надзорные органы добиться ее ремонта, чтобы избавить людей от антисанитарии.

В Кургане жильцы одного из домов пожаловались, что боятся за свою жизнь, так как проводка в здании неисправна, а изоляция отсутствует.