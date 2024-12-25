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11:54, 25 декабря 2024Мир

В США заявили об угрозе мирового кризиса из-за фанфаронства Трампа

Экс-советник Болтон: фанфаронство Трампа угрожает мировым кризисом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Globallookpress.com

Слова избранного президента США Дональда Трампа о готовности урегулировать мировые конфликты якобы являются лишь его типичным «фанфаронством», которое может привести к мировому кризису. Об этом заявил бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в интервью газете The Guardian.

«Это типичный Трамп: сплошное фанфаронство. (...) Риски мирового кризиса образца XIX века при втором сроке Трампа гораздо более велики. Учитывая его неспособность сосредотачиваться на последовательном принятии решений, я очень обеспокоен, как это может выглядеть», — отметил бывший советник.

Болтон добавил, что политика Трампа может «привести к беде», так как 47-й президент Соединенных Штатов полагается на личные отношения с зарубежными лидерами. По его словам, подобные факты говорят лишь о незнании международных вопросов в широком контексте.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты Скотт Риттер заявил, что мнение Болтона о возможном выходе Соединенных Штатов из НАТО никого не волнует. Кроме того, военный аналитик подчеркнул, что у экс-советника «было множество возможностей проявить себя», когда он работал в администрации республиканца во время его первого президентского срока.

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