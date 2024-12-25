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06:54, 25 декабря 2024Бывший СССР

В Запорожье на фоне воздушной тревоги раздался взрыв

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги прозвучал взрыв
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Взрывы раздались в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье на фоне воздушной тревоги. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, на подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

До этого о взрывах в Запорожье сообщалось 20 декабря. Воздушная тревога в городе не объявлялась. По данным местных СМИ, в городе были слышны звуки дронов.

Ранее стало известно, что Киев направил спецгруппу украинских пропагандистов в оккупированную часть Запорожской области для подготовки фейков, нацеленных на поднятие упавшего боевого духа военных ВСУ. Согласно имеющейся информации, группа прибыла в город Орехов

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