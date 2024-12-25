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21:45, 25 декабря 2024Ценности

Вера Брежнева показала видео в откровенном наряде

42-летняя украинская певица Вера Брежнева снялась в откровенном топе и мини-юбке
Алина Гостева
Алина Гостева

Кадр: @ververa

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» украинская певица Вера Брежнева показала видео в откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 13,5 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница снялась рядом с украшенной гирляндой и игрушками елкой. Она предстала перед камерой в белом наряде, который включал в себя бра-топ на тонких бретелях, мини-юбку и оформленное страусиными перьями болеро.

В то же время знаменитость уложила волосы в конский хвост и сделала макияж в естественной цветовой гамме. Также она надела жемчужные бусы и отказалась от обуви.

Ранее в декабре украинская певица Светлана Лобода снялась в облегающей спортивной форме.

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