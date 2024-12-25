Водителей предупредили об увеличении штрафов за нарушения ПДД с 1 января

Юрист Адамс: штраф за превышение скорости с 1 января увеличится до 750 рублей

Некоторые штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) увеличатся с 1 января 2025 года. Об этом в разговоре с РИА Новости напомнил генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

Так, размер штрафа за превышение скорости на 20-40 километров в час, ранее составлявший 500 рублей, увеличится до 750 рублей, предупредил эксперт. Адамс указал, что размеры многих штрафов не менялись годами и теряли актуальность на фоне инфляции и роста доходов.

«Особое внимание уделено вождению в нетрезвом виде. Штраф за это нарушение увеличивается с 30 до 45 тысяч рублей. Аналогичный штраф грозит и за отказ от медицинского освидетельствования, что, по сути, приравнивается к признанию вины», — добавил юрист.

Ранее стало известно, что в России резко выросло число штрафов за украшение машин новогодними гирляндами. Согласно российскому законодательству, в ряде случаев установка украшений на автомобиль может привести к штрафам в 500 рублей по административной статье «Внесение изменений в конструкцию транспортного средства».