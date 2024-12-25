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05:55, 25 декабря 2024Экономика

Ввоз товаров в Россию по параллельному импорту упал на миллиард долларов

Алиханов: ввоз товаров в РФ по параллельному импорту сократился на $1 млрд
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

За время действия параллельного импорта ввоз продукции в Россию по нему упал на один миллиард долларов, сократившись с 4 до 3 миллиардов. Об этом ТАСС рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

По его словам, это связано с развитием отечественного производства высококачественной продукции. При этом власти, отметил министр, «однозначно» планируют «точечное» сокращение разрешенных к ввозу по параллельному импорту товаров, при этом делать это будут осторожно, во избежание недостатка определенных видов продукции.

«Мы видим появление все большего числа российских продуктов и брендов, которые находят признание у наших граждан. Это, естественно, влияет на уменьшение спроса на импортные товары. Кроме того, меняется структура поставок, больше поставляется альтернативной продукции из дружественных стран», — сказал Алиханов.

Прежде глава Минпромторга рассказал о том, что российские производители уже выпускают аналоги иностранных игрушек, включая куклы Барби и конструктор Lego. «Мы приложим все усилия, чтобы отечественные детские товары были в приоритете у покупателей», — добавил он.

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