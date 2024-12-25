Взрывы прогремели в районе Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области

Взрывы прогремели в районе Бурштынской теплоэлектростанции (ТЭС) в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Сообщение о нескольких взрывах в области появилось в 8:27 25 декабря на фоне массированного удара Вооруженных сил (ВС) России, еще одна серия взрывов прогремела в 8:41. Также Военно-воздушные силы Украины сообщали о появлении крылатых ракет над территорией области.

По данным издания «Зеркало недели», взрывы прогремели в Бурштыне, рядом с которым расположена одна из крупнейших ТЭС Украины. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив также сообщил о возможных проблемах с электроэнергией.

Ранее в крупных городах Украины прогремели мощные взрывы, по всей стране отключают свет. Мощные взрывы произошли в Харькове, Кривом Роге и Днепропетровске.