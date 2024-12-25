Замгендиректора «Роскосмоса» обвинили в получении взятки

«Ъ»: замгендиректора «Роскосмоса» Олега Фролова обвинили в получении взяток

Заместителя гендиректора по реализации государственной программы вооружения «Роскосмоса» Олега Фролова обвинили в получении взяток. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно имеющейся информации, обвинения были выдвинуты в рамках уголовного дела о хищении 435 миллионов рублей при создании барокомплекса для проведения испытаний в космической, авиационной и атомной отраслях.

Отмечается, что в связи с новыми обстоятельствами срок расследования продлили до полутора лет. Размер взяток в статье не раскрывается.

Ранее стало известно о задержании Олега Фролова. В СК сообщили, что Фролову, а также индивидуальному предпринимателю и представителю коммерческой организации предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере.