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23:46, 22 декабря 2023Силовые структуры

Задержан замгендиректора «Роскосмоса»

СК: замгендиректора «Роскосмоса» Фролов задержан по делу о мошенничестве

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Заместитель генерального директора Роскосмоса Олег Фролов задержан, детали касательно обвинения и следственных мероприятий в его отношении находятся в ведении Следственного комитета (СК) России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

В СК агентству сообщили, что Фролову, а также индивидуальнму предпринимателю и представителю коммерческой организации предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, Фролов, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с двумя другими соучастниками преступления. В ходе исполнения контракта по закупке оборудования они похитили не менее 435 миллионов рублей бюджетных средств.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Производятся следственные и процессуальные действия.

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу главу «НПП "Геофизика-космос"» Евгения Фомичева по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. По данным следствия, Фомичев с сообщниками путем обмана и злоупотребления доверием руководства Фонда развития территорий похитил его денежные средства. «НПП "Геофизика-космос"» является крупнейшим в России предприятием космической отрасли.

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      Марина Совина
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