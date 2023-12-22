Задержан замгендиректора «Роскосмоса»

СК: замгендиректора «Роскосмоса» Фролов задержан по делу о мошенничестве

Заместитель генерального директора Роскосмоса Олег Фролов задержан, детали касательно обвинения и следственных мероприятий в его отношении находятся в ведении Следственного комитета (СК) России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

В СК агентству сообщили, что Фролову, а также индивидуальнму предпринимателю и представителю коммерческой организации предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, Фролов, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с двумя другими соучастниками преступления. В ходе исполнения контракта по закупке оборудования они похитили не менее 435 миллионов рублей бюджетных средств.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Производятся следственные и процессуальные действия.

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу главу «НПП "Геофизика-космос"» Евгения Фомичева по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. По данным следствия, Фомичев с сообщниками путем обмана и злоупотребления доверием руководства Фонда развития территорий похитил его денежные средства. «НПП "Геофизика-космос"» является крупнейшим в России предприятием космической отрасли.