Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:08, 25 декабря 2024Россия

Заслуженный пилот России увидел сходство авиакатастрофы в Актау с ЧП в 2019 году

Саженин сравнил авиакатастрофу в Актау с ЧП с севшим в кукурузном поле самолетом
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Заслуженный пилот России Виктор Саженин увидел сходство авиакатастрофы в казахстанском городе Актау с чрезвычайным происшествием (ЧП) с самолетом «Уральских авиалиний», аварийно севшим в кукурузном поле в 2019 году. Свой комментарий по ситуации он сделал для Ura.ru.

Эксперт сравнил причины и пришел к выводу, что это было падение.

«Если взять эту версию, то последствием могло быть падение тяги или остановка. Как было с самолетом "Уральских авиалиний", который сел в кукурузное поле после взлета. Здесь вот то же самое», — отметил заслуженный пилот России.

Саженин также предположил, что падение мощности привело к разрушению управления бортом.

До этого сообщалось, что причиной падения самолета Embraer в Актау могло стать столкновение с птицами.

Изначально средства массовой информации сообщили, что на борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа. Впоследствии Минтранс Казахстана уточнил данные — 62 пассажира и 5 членов экипажа. По предварительным данным, на борту присутствовали 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, 6 — Казахстана, и 3 — Киргизии.

Из-за тумана в Грозном борт перенаправили в Махачкалу.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Направлявшийся в Россию пассажирский самолет разбился в аэропорту Казахстана. На борту было 67 человек

      Россиян предупредили об активизации одной мошеннической схемы

      Изувеченные и примерзшие к земле тела солдат ВСУ в Курской области сняли на видео

      Путин и Алиев обсудили крушение самолета в Актау

      Пилот объяснил большое число выживших пассажиров из хвоста разбившегося в Актау самолета

      ФСБ возбудила дело в отношении незаконно проникших в Суджу журналистов

      В России допустили рост числа регионов с запретом майнинга

      После крушения пассажирского самолета в Казахстане возбудили уголовное дело

      Назван провоцирующий самое сильное похмелье алкоголь

      В Москве полиция накрыла 70 борделей и канал незаконной миграции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше