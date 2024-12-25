Заслуженный пилот России увидел сходство авиакатастрофы в Актау с ЧП в 2019 году

Саженин сравнил авиакатастрофу в Актау с ЧП с севшим в кукурузном поле самолетом

Заслуженный пилот России Виктор Саженин увидел сходство авиакатастрофы в казахстанском городе Актау с чрезвычайным происшествием (ЧП) с самолетом «Уральских авиалиний», аварийно севшим в кукурузном поле в 2019 году. Свой комментарий по ситуации он сделал для Ura.ru.

Эксперт сравнил причины и пришел к выводу, что это было падение.

«Если взять эту версию, то последствием могло быть падение тяги или остановка. Как было с самолетом "Уральских авиалиний", который сел в кукурузное поле после взлета. Здесь вот то же самое», — отметил заслуженный пилот России.

Саженин также предположил, что падение мощности привело к разрушению управления бортом.

До этого сообщалось, что причиной падения самолета Embraer в Актау могло стать столкновение с птицами.

Изначально средства массовой информации сообщили, что на борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа. Впоследствии Минтранс Казахстана уточнил данные — 62 пассажира и 5 членов экипажа. По предварительным данным, на борту присутствовали 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, 6 — Казахстана, и 3 — Киргизии.

Из-за тумана в Грозном борт перенаправили в Махачкалу.