Звезда «Жуков» рассказал о поездках на метро

Актер Вячеслав Чепурченко рассказал, что ездит на метро, чтобы сэкономить время

Звезда сериала «Жуки» Вячеслав Чепурченко сообщил, что нередко использует метро в качестве средства передвижения. О своих поездках он рассказал в интервью изданию «Телепрограмма».

По словам актера, поездки на метро помогают ему сэкономить время. «Да, я езжу на метро, особенно в период предновогодней суеты (...). Так быстрее, особенно если ехать в час пик», — отметил он. Чепурченко добавил, что случается, что пассажиры узнают его и просят дать автограф или сфотографироваться с ним. «Если просят автограф, то я все-таки предлагаю сделать фотографию, так как по себе знаю, что когда берешь у кого-то автограф, он всегда куда-то пропадает и теряется, а фотографии всегда остаются», — заключил артист.

Ранее российский комик Дмитрий Коваль, выступавший в программе Stand Up на канале ТНТ, сравнил Московский метрополитен с Третьяковской галерей.