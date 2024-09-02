Известный российский комик сравнил метро в Нью-Йорке и Москве

Комик Коваль сравнил московское метро с Третьяковской галереей

Популярный российский комик Дмитрий Коваль, выступавший в программе Stand Up на канале ТНТ, уподобил московский метрополитен Третьяковской галерее. Такую ассоциацию он провел после посещения метро в Нью-Йорке. Впечатлениями о поездке в Соединенные Штаты он поделился в своем новом видео, доступном на YouTube-канале «Канал Коваля».

Речь о метро зашла, когда стендапер упомянул расценки местных таксистов. Трансфер из аэропорта обошелся звезде в 200 долларов (18,2 тысячи рублей). Предпочтя другие способы передвижения, Коваль решил опробовать метро. Как оказалось, нью-йоркская «подземка» во многом уступает московской. «То, что здесь в Москве, это, ну, как обоссанный подъезд где-нибудь в Девяткино и Третьяковская галерея. Вот это приблизительно нью-йоркское метро и наше», — вспоминает Коваль. После визита в нью-йоркское метро юморист пожаловался на царящую там криминальную обстановку, грязь и засилье бомжей. Своими глазами он увидел и вездесущих городских крыс, которыми прославилось «Большое яблоко».

Не устроила Коваля в нью-йоркском метро и система прокладки маршрутов, которые он назвал «странными». По его словам, экспресс-поезда там легко перепутать с обычными рейсами. Вернуться на прежний маршрут, случайно проехав пару станций, становится настоящим испытанием, возмущается комик. «Там все станции почти как у нас "Китай-город"», — отшутился он, имея в виду запутанную ориентацию с 14 выходами в город.

Помимо Нью-Йорка, Коваль побывал также в Лос-Анджелесе, однако здешний метрополитен ему посоветовали не использовать. «Но в Лос-Анджелесе я не спускался в метро, потому что мне прям сказали: "Тебе это не надо, с тобой там точно что-то произойдет"», — рассказал стендапер.

Музеем под землей московское метро ранее назвал режиссер Михаил Вайнберг. Столичный транспорт, по его мнению, выгодно отличает скорость и широкое покрытие интернетом и мобильной связью.