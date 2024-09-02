Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:52, 2 сентября 2024Экономика

Известный российский комик сравнил метро в Нью-Йорке и Москве

Комик Коваль сравнил московское метро с Третьяковской галереей

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Популярный российский комик Дмитрий Коваль, выступавший в программе Stand Up на канале ТНТ, уподобил московский метрополитен Третьяковской галерее. Такую ассоциацию он провел после посещения метро в Нью-Йорке. Впечатлениями о поездке в Соединенные Штаты он поделился в своем новом видео, доступном на YouTube-канале «Канал Коваля».

Речь о метро зашла, когда стендапер упомянул расценки местных таксистов. Трансфер из аэропорта обошелся звезде в 200 долларов (18,2 тысячи рублей). Предпочтя другие способы передвижения, Коваль решил опробовать метро. Как оказалось, нью-йоркская «подземка» во многом уступает московской. «То, что здесь в Москве, это, ну, как обоссанный подъезд где-нибудь в Девяткино и Третьяковская галерея. Вот это приблизительно нью-йоркское метро и наше», — вспоминает Коваль. После визита в нью-йоркское метро юморист пожаловался на царящую там криминальную обстановку, грязь и засилье бомжей. Своими глазами он увидел и вездесущих городских крыс, которыми прославилось «Большое яблоко».

Не устроила Коваля в нью-йоркском метро и система прокладки маршрутов, которые он назвал «странными». По его словам, экспресс-поезда там легко перепутать с обычными рейсами. Вернуться на прежний маршрут, случайно проехав пару станций, становится настоящим испытанием, возмущается комик. «Там все станции почти как у нас "Китай-город"», — отшутился он, имея в виду запутанную ориентацию с 14 выходами в город.

Помимо Нью-Йорка, Коваль побывал также в Лос-Анджелесе, однако здешний метрополитен ему посоветовали не использовать. «Но в Лос-Анджелесе я не спускался в метро, потому что мне прям сказали: "Тебе это не надо, с тобой там точно что-то произойдет"», — рассказал стендапер.

Музеем под землей московское метро ранее назвал режиссер Михаил Вайнберг. Столичный транспорт, по его мнению, выгодно отличает скорость и широкое покрытие интернетом и мобильной связью.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России начали охватывать Угледар с флангов

      Россиянка вернулась из отпуска матерью и безработным мужчиной

      Дзюба тремя словами оценил трансфер Соболева в «Зенит»

      В России ответили на предложение Тайваня к Китаю отобрать российский Дальний Восток

      ЕС выразил обеспокоенность Монголии из-за визита Путина

      Российский полковник объяснил военное значение Покровска

      Москвичам рассказали о погоде в День города

      Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 пожалели о переносе игры

      У жителей российского села с потолка потекла вода

      Стало известно о намерении Трампа создать комиссию с участием Маска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше