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01:00, 26 декабря 2024Ценности

43-летняя экс-участница Pussycat Dolls похвасталась фигурой в бикини

43-летняя певица Эшли Робертс похвасталась фигурой в бикини
Мария Винар

Фото: @iamashleyroberts

Американская певица и танцовщица Эшли Робертс похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя экс-участница музыкальной группы Pussycat Dolls поделилась видео, в котором показала способ избавления от стресса. Так, на размещенных кадрах знаменитость предстала в красном бикини, состоящем из бюстгальтера и плавок с высокой посадкой. При этом она решила отказаться от макияжа и уложила волосы в небрежный пучок, выпустив две пряди у лица.

«Чувствуешь стресс? Ты не один. Это время года для некоторых может быть подавляющим. Спешу напомнить, что нужно сделать сегодня что-то приятное для себя!» — подписала пост артистка.

Ранее сообщалось, что Эшли Робертс в откровенном наряде станцевала на камеру.

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