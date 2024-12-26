75-летняя Вера Вонг поделилась снимком в мини-шортах

75-летняя дизайнер Вера Вонг поделилась снимком в мини-шортах

Американский дизайнер свадебных платьев Вера Вонг поделилась снимком в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото 75-летняя знаменитость позировала в черной облегающей майке и фиолетовых мини-шортах, оформленных воланами и длинным шлейфом. При этом она дополнила свой образ ободком с пушистыми ушами, макияжем в нейтральных тонах и прической с прямыми прядями.

В октябре пользователи сети оценили внешность модельера Веры Вонг словами «похожа на мумию». Тогда журналисты опубликовали снимки звезды с премии CFDA Fashion. На них она предстала в обнажающем тело платье и топе-бандо.