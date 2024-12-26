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05:10, 26 декабря 2024Из жизни

Агрессивные макаки захватили деревню и затерроризировали ее жителей

В Индии агрессивные обезьяны захватили деревню и стали нападать на жителей
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Marcel Hamonic / Shutterstock / Fotodom

В Индии макаки захватили деревню на союзной территории Джамму и Кашмир и стали нападать на местных жителей. Об этом сообщает Daily Excelsior.

Нашествие агрессивных обезьян случилось в населенном пункте Джагану. За последние несколько лет популяция макак там значительно увеличилась, а власти не принимали никаких мер для ее контроля. Теперь местные жители утверждают, что обезьяны буквально затерроризировали их.

«Мы живем в постоянном страхе перед этими макаками. Они нападают каждый раз, когда кто-то выходит из дома, и свой урожай мы не можем защитить», — пожаловался один из селян.

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Жители Джагану требуют от властей сделать «конкретные шаги» для решения проблемы.

Ранее сообщалось, что на Тайване группа агрессивных макак напала на отца с сыном в зоопарке города Гаосюн. Происшествие было снято на видео одним из посетителей питомника.

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