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12:14, 2 декабря 2024Из жизни

Нападение агрессивных макак на мужчину с ребенком попало на видео

На Тайване макаки напали на мужчину с ребенком в зоопарке и попали на видео
Никита Савин
Никита Савин

На Тайване группа агрессивных макак напала на отца с сыном в зоопарке города Гаосюн. Видео инцидента публикует Need To Know.

На запись, сделанную очевидцем, попал момент, когда две свободно гуляющие по питомнику макаки заинтересовались коляской, которую толкал перед собой мужчина с ребенком на руках. Тайванец попытался отпугнуть обезьяну криком и двинул в ее сторону коляску, но на примата это не произвело никакого впечатления, а рядом тут же появился еще один.

В итоге они бросились на коляску, а мужчина споткнулся и упал. Одна макака выхватила некий сверток из коляски и убежала. Другая осталась сидеть рядом. Отец быстро поднялся на ноги, держа плачущего сына. Было слышно, как за кадром кричит его жена.

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В администрации зоопарка признали, что за последнее время там произошло несколько инцидентов с нападениями обезьян на людей. Там также сказали, что территорию постоянно патрулируют смотрители, вооруженные водяными пистолетами, чтобы отгонять макак, но их усилий бывает недостаточно. При этом дирекция обвинила в подобных эпизодах посетителей, которые часто открыто ходят по зоопарку с едой.

«Мы делаем все возможное, чтобы убедить людей не вешать на детские коляски пакеты с едой. Сначала мы будем использовать исключительно словесные увещевания. Если люди замечены за этим и будут предъявлять претензии, то мы соберем соответствующие доказательства и накажем их по закону о защите животных», — заявил директор зоопарка.

Ранее в Таиланде макаки, терроризировавшие город Лопбури, сбежали из-под «ареста». Стая из более 200 обезьян-вандалов вырвалась из вольера в обезьяньем питомнике и разбежалась по улицам.

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