Аксенов рассказал о мечте всех украинских президентов в отношении него

Во времена нахождения Крыма под контролем Киева все президенты Украины мечтали посадить нынешнего руководителя республики Сергея Аксенова. Об этом глава региона заявил в эфире телеканала «Крым 24».
Еще до вхождения Крыма в состав России политик, возглавлявший партию «Русское единство», неоднократно проводил митинги в поддержку русскоязычного населения. «Все президенты Украины мечтали меня посадить, все начальники СБУ занимались персонально мной, искали вариант, как эту ситуацию полностью отрегулировать», — рассказал он.
Аксенов выразил благодарность всем своим соратникам и жителям Крыма, которые понимали необходимость менять политическую ситуацию на полуострове. Глава республики предположил, что их действия могли стать толчком к решению президента Владимира Путина взять регион в состав России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что из-за отсутствия необходимых сил для возвращения занятых Россией Крыма и территорий Донбасса Киев может рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества. Первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков, комментируя слова украинского лидера, назвал их объективной оценкой ситуации.