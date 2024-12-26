Аксенов рассказал о мечте всех украинских президентов в отношении него

Глава Крыма Аксенов заявил, что все президенты Украины мечтали его посадить

Во времена нахождения Крыма под контролем Киева все президенты Украины мечтали посадить нынешнего руководителя республики Сергея Аксенова. Об этом глава региона заявил в эфире телеканала «Крым 24».

Еще до вхождения Крыма в состав России политик, возглавлявший партию «Русское единство», неоднократно проводил митинги в поддержку русскоязычного населения. «Все президенты Украины мечтали меня посадить, все начальники СБУ занимались персонально мной, искали вариант, как эту ситуацию полностью отрегулировать», — рассказал он.

Аксенов выразил благодарность всем своим соратникам и жителям Крыма, которые понимали необходимость менять политическую ситуацию на полуострове. Глава республики предположил, что их действия могли стать толчком к решению президента Владимира Путина взять регион в состав России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что из-за отсутствия необходимых сил для возвращения занятых Россией Крыма и территорий Донбасса Киев может рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества. Первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков, комментируя слова украинского лидера, назвал их объективной оценкой ситуации.