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14:57, 26 декабря 2024Россия

Аксенов рассказал о мечте всех украинских президентов в отношении него

Глава Крыма Аксенов заявил, что все президенты Украины мечтали его посадить
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Во времена нахождения Крыма под контролем Киева все президенты Украины мечтали посадить нынешнего руководителя республики Сергея Аксенова. Об этом глава региона заявил в эфире телеканала «Крым 24».

Еще до вхождения Крыма в состав России политик, возглавлявший партию «Русское единство», неоднократно проводил митинги в поддержку русскоязычного населения. «Все президенты Украины мечтали меня посадить, все начальники СБУ занимались персонально мной, искали вариант, как эту ситуацию полностью отрегулировать», — рассказал он.

Аксенов выразил благодарность всем своим соратникам и жителям Крыма, которые понимали необходимость менять политическую ситуацию на полуострове. Глава республики предположил, что их действия могли стать толчком к решению президента Владимира Путина взять регион в состав России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что из-за отсутствия необходимых сил для возвращения занятых Россией Крыма и территорий Донбасса Киев может рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества. Первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков, комментируя слова украинского лидера, назвал их объективной оценкой ситуации.

ЖЗЛ
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