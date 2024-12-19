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10:19, 19 декабря 2024Россия

В Крыму отреагировали на слова Зеленского о невозможности вернуть контроль над регионом

Цеков: говоря о невозможности вернуть Крым, Зеленский объективно оценил ситуацию
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский объективно оценил ситуацию, говоря о невозможности вернуть Крым и территории Донбасса под контроль своей страны. Так на заявление украинского лидера отреагировал первый заместитель председателя Госсовета российского региона Сергей Цеков в беседе с RT.

Ранее Зеленский в интервью французской газете Le Parisien признал, что из-за отсутствия необходимых сил для возвращения занятых Россией территорий Украина может рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества.

Цеков согласился, что власти Украины действительно не располагают возможностями вернуть «территории, которые они считают своими». «Если бы он [Зеленский] еще дальше двигался в направлении объективности и правды, он сказал бы о том, что и дипломатическими методами, способами эти территории никак уже не вернутся в состав Украины», — считает политик.

Зампред Госсовета Крыма добавил, что Зеленскому не хватает силы воли. По его словам, украинский лидер пытается «сохранить лицо» перед западными странами, говоря, что не полностью отказывается от попыток взять под контроль полуостров.

Заявление Зеленского также прокомментировал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По словам политика, президент Украины «накинул на роток платок». Парламентарий выразил мнение, что Зеленскому удается сохранить власть только благодаря работе на публику — его «политическому амплуа».

ЖЗЛ
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