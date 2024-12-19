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06:52, 19 декабря 2024Россия

В Госдуме назвали признанием слова Зеленского о Крыме

Депутат Белик заявил о признании Зеленским фронтовых реалий после слов о Крыме
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Baluk / Reuters

Владимир Зеленский начал признавать «фронтовые реалии», считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Политик прокомментировал слова Зеленского о неспособности Киева вернуть под свой контроль Крым и Донбасс, отметив, что он «накинул на роток платок». «Ну а чтоб не потерять лицо перед спонсорами, заявил о дипломатических усилиях по давлению на Россию», — добавил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что никто не намерен спрашивать согласие Зеленского при принятии решений. «Для нас он нелегитимен, для Запада — чемодан без ручки, для украинского народа — людоед», — указал Белик. По его словам, Зеленскому удается сохранить власть благодаря работе на публику — его «политическому амплуа».

Ранее Зеленский признал, что Украина не может вернуть под свой контроль Крым и Донбасс. «У нас нет сил, чтобы их вернуть. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества», — заявил он.

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