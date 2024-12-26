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08:00, 26 декабря 2024Из жизни

Айтишник выгнал жену за отказ занятья сексом с его начальником

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Индии инженер-программист незаконно развелся с женой при помощи тройного талака после того, как она отказалась заняться сексом с его начальником. Об этом сообщает Deccan Herald.

45-летний Сохаил Шейх из города Кальян, штат Махараштра, женился на 28-летней женщине в январе. При этом он уже был женат. Новой супруге Шейх объявил, что хочет развестись с первой, но ей нужно будет платить по 1,5 миллиона рупий в месяц. После этого он предложил новой жене выпросить эти деньги у родителей. Женщина отказалась.

Тогда Шейх потребовал, чтобы она занялась сексом с его начальником. Этого женщина тоже не пожелала делать. Тогда муж избил ее и выгнал из дома при помощи тройного талака.

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Ранее жительница Китая решила помочь любовнику развестись и заплатила его жене крупную сумму. Однако супруги так и не развелись и женщина подала в суд.

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