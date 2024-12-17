Любовница заплатила обманутой жене за развод и подала на нее в суд

Жительница Китая заплатила жене любовника 1,2 миллиона юаней за развод

Жительница Китая решила помочь любовнику развестись и заплатила его жене крупную сумму, чтобы она согласилась уйти. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Хан из провинции Фузянь состоял в браке почти десять лет и был отцом двоих дочерей, когда у него начался роман с коллегой по фамилии Ши. Несмотря на семейные обязательства и детей, роман развивался бурно. В 2022 году у пары родился сын. Ши и Хан также начали совместный бизнес, но мужчина никак не мог развестись.

Устав ждать, Ши взяла ситуацию в свои руки и предложила жене Хана два миллиона юаней (28,5 миллиона рублей), чтобы она начала бракоразводный процесс. В конце 2022 года она перевела сопернице задаток в 1,2 миллиона юаней (около 17 миллионов рублей). Однако спустя два года супруги так и не развелись. Возмущенная Ши решила обратиться в суд, чтобы вернуть свои деньги. Судья при этом отказался удовлетворить ее иск и взыскать сумму с ответчицы, поскольку счел сделку аморальной. Кроме того, женщины не подписывали никаких документов, договоренность между ними была зафиксирована лишь устно.

При этом выяснилось, что к моменту подачи иска супруги уже подали заявление на развод и ждали истечения обязательных тридцати дней, чтобы подтвердить намерение развестись. Во время судебного заседания также выяснилось, что за время своего брака Хан потратил на Ши более шести миллионов юаней (85,7 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в Японии мужчина решил стать «богом брака» и завел четырех жен. Он живет с тремя из них в одном доме, не работает и занимается бытом.