Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:42, 17 декабря 2024Из жизни

Любовница заплатила обманутой жене за развод и подала на нее в суд

Жительница Китая заплатила жене любовника 1,2 миллиона юаней за развод
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Shutterstock / Fotodom

Жительница Китая решила помочь любовнику развестись и заплатила его жене крупную сумму, чтобы она согласилась уйти. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Хан из провинции Фузянь состоял в браке почти десять лет и был отцом двоих дочерей, когда у него начался роман с коллегой по фамилии Ши. Несмотря на семейные обязательства и детей, роман развивался бурно. В 2022 году у пары родился сын. Ши и Хан также начали совместный бизнес, но мужчина никак не мог развестись.

Устав ждать, Ши взяла ситуацию в свои руки и предложила жене Хана два миллиона юаней (28,5 миллиона рублей), чтобы она начала бракоразводный процесс. В конце 2022 года она перевела сопернице задаток в 1,2 миллиона юаней (около 17 миллионов рублей). Однако спустя два года супруги так и не развелись. Возмущенная Ши решила обратиться в суд, чтобы вернуть свои деньги. Судья при этом отказался удовлетворить ее иск и взыскать сумму с ответчицы, поскольку счел сделку аморальной. Кроме того, женщины не подписывали никаких документов, договоренность между ними была зафиксирована лишь устно.

При этом выяснилось, что к моменту подачи иска супруги уже подали заявление на развод и ждали истечения обязательных тридцати дней, чтобы подтвердить намерение развестись. Во время судебного заседания также выяснилось, что за время своего брака Хан потратил на Ши более шести миллионов юаней (85,7 миллиона рублей).

Материалы по теме:
Живешь только дважды Миллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
Живешь только дваждыМиллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
26 мая 2019
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива» Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива»Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
17 января 2019
«Я хотела преподать урок олигарху» Как разводятся богатейшие люди планеты?
«Я хотела преподать урок олигарху»Как разводятся богатейшие люди планеты?
20 января 2022

Ранее сообщалось, что в Японии мужчина решил стать «богом брака» и завел четырех жен. Он живет с тремя из них в одном доме, не работает и занимается бытом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал-лейтенант ВС России погиб в Москве при подрыве. Взрывное устройство было закреплено на электросамокате

      Житель Курской области обратился к забравшим из его дома телевизор мародерам и вернул его

      Захарова помянула взорванного в Москве генерала Кириллова

      Российские вузы решили разработать глоссарий о традиционных ценностях

      Летевшего из Москвы пассажира обнаружили бездыханным в самолете

      ФСБ уличила крымчанина в работе на украинскую разведку

      Следователи решили допросить охрану дома после подрыва генерала Российской армии

      47-летняя солистка группы «Винтаж» опубликовала фото без штанов

      Киркорова укусила выдра

      Любовница заплатила обманутой жене за развод и подала на нее в суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше