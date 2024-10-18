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20:24, 18 октября 2024Из жизни

Мужчина с четырьмя женами и двумя любовницами решил стать «богом брака»

SCMP: безработный японец с четырьмя женами захотел стать отцом 54 детей

Фото: China Daily / Reuters

В Японии мужчина решил стать «богом брака» и завел четырех жен. Об этом пишет South China Morning Post.

36-летний Рюта Ватанабэ из префектуры Хоккайдо начал путь к многоженству шесть лет назад. В то время он уже был безработным и жил на пособие. Кода его бросила теперь уже бывшая подружка, Ватанабэ стал активно пользоваться приложениями для свиданий. Сейчас японец живет с тремя партнершами, которых называет женами. С еще одной женой они живут раздельно. Хотя в Японии нельзя регистрировать больше одного брака одномоментно, у отношений Ватанабэ и его женщин есть легальный статус. Такое партнерство регистрируется на основе длительного совместного проживания и разделения бытовых и родительских обязанностей.

У Ватанабэ также есть две любовницы, с которыми он начал встречаться не так давно. При этом мужчина по-прежнему не работает: он занимается домашним хозяйством и воспитанием детей, а жены целиком обеспечивают его. Всего у японца 10 детей, двое из них живут с ним. При этом Ватанабэ захотел стать отцом 54 детей, чтобы побить рекорд Токугавы Иэнари — сегуна, правившего в эпоху Эдо, который нажил около 53 детей от 27 наложниц.

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По словам Ватанабэ, у каждой из его жен есть своя комната, и он по очереди ночует с каждой. Мужчина утверждает, что его женщины не испытывают ревности и дружат между собой. «Я просто люблю женщин. Пока мы взаимно любим друг друга, проблем не будет», — считает японец.

В январе сообщалось, что индийский суд рассматривал дело многоженца с пятью супругами, не знавшими друг о друге. Его тайную жизнь раскрыла одна из жен.

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      Антонина Черташ
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