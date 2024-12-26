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14:04, 26 декабря 2024Путешествия

Азербайджан опубликован список погибших при крушении самолета в Казахстане

Минздрав Азербайджана опубликовал список погибших при крушении самолета AZAL
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Administration of Mangystau region / Reuters

Министерство здравоохранения Азербайджана опубликовало список погибших при крушении самолета AZAL (Azerbaijan Airlines) в Актау на западе Казахстана. Соответствующий перечень опубликован на сайте ведомства.

В документах Минздрава числится 25 пассажиров и членов экипажа. Самой старшей женщине из этого списка было 64 года, самой младшей — 19 лет.

«Продолжаются работы по установлению личностей некоторых погибших», — сказано в публикации.

Авиакатастрофа самолета Azerbaijan Airlines произошла в Актау 25 декабря. По последним данным, в результате ЧП из 16 россиян на борту не выжили семеро. Остальные уже вернулись на родину и сейчас получают помощь психологов.

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