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12:20, 26 декабря 2024Экономика

Банк России оценил будущее безналичных платежей

ЦБ: через два года доля безналичных платежей дойдет до 15 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

К 2027 году доля безналичных способов оплаты товаров и услуг, альтернативных картам, составит примерно 15 процентов. Такой прогноз содержится в подготовленном Банком России документе «Основные направления развития национальной платежной системы на период 2025-2027 годов».

Там также отмечается, что за 2021–2023 годы количество и объем платежей в национальном платежной системе выросли в 1,5–2 раза. Доля безналичных платежей в розничном обороте увеличилась с 70,3 на начало 2021 года до 83,4 процента на начало 2024 года.

«Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 по доле онлайн-платежей на человека среди стран с развитыми платежными рынками», — отмечает регулятор.

В настоящее время оплата через платежные приложения банков, по QR-коду, биометрии, СБП и в цифровых рублях совокупно не превышает десяти процентов от общего объема безналичных платежей.

Кроме того, Центральный банк отмечает, что в мировом масштабе к 2027 году использование платежных приложений для оплаты вырастет еще на пять–десять процентов при постепенном снижении доли платежей, совершаемых непосредственно платежными картами.

Ранее сообщалось, что в России за девять месяцев этого года упал объем операций по картам, а россияне стали интенсивнее пользоваться другими способами безналичной оплаты. По данным ЦБ, за указанный период жители РФ совершили покупок с использованием QR-кодов на 2,6 триллиона рублей.

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