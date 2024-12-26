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18:27, 26 декабря 2024Ценности

Бывшая жена SHAMAN снялась в «голом» платье после развода

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @e.a.martynova

Бывшая жена певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Елена Мартынова поделилась снимками в откровенном образе после развода. Фотографии опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Медиаменеджер снялась в «голом» платье с глубоким декольте, которые покрывали стразы. На размещенных кадрах она позировала в черных туфлях на каблуках, распустив волосы. При этом макияж экс-супруга артиста предпочла в нюдовых оттенках.

«С наступающим! Уходящий год был для меня непростым, но я его отпускаю с легким сердцем. Очень давно я не чувствовала себя такой свободной!» — подписала публикацию Мартынова.

В конце сентября Дронов объявил в своих соцсетях о разводе с супругой. Певец рассказал, что они расстались по обоюдному согласию и без каких-либо обид друг на друга.

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