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16:15, 26 декабря 2024Экономика

Жители подмосковного города заявили об угрозе экологического бедствия

В подмосковном Чехове пожаловались на слив отходов в реку Теребенку
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Неумоин / Фотобанк Лори

В реку Теребенку в подмосковном Чехове начали сбрасывать сточные воды. Местные жители трубят об угрозе экологического бедствия, пишет портал «Лопасня.ru».

По словам горожан, с недавних пор канализационные отходы сливают прямо в каскадные пруды Теребенки. В течение пяти дней сюда направляются стоки из многоквартирных домов и частного сектора. Как отмечается, в округе стоит запах испражнений, а в водоеме погибает рыба. Река протекает в центре Чехова: вокруг обустроена прогулочная зона, а вниз по течению купаются дети. «Прогулка там ничего хорошего не принесет», — возмущаются чеховцы. Горожане обратились к губернатору Андрею Воробьеву и в областной Минэкологии.

Ранее на загрязнение водоема пожаловались екатеринбуржцы. Ситуация продолжается с 2022 года, и даже штрафы не сумели внушить местным строителям уважение к экологии. В конце концов из-за многомесячных засоров Широкая Речка вышла из берегов и начала затапливать садовые участки.

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