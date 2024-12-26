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15:05, 26 декабря 2024Культура

Cолист Большого выдумал историю с отравлением из-за пьяной драки

Артист Василий Соколов придумал историю с отравлением водой из-за пьяной драки
Андрей Шеньшаков

Фото: @vasyabariton

История с отравлением солиста Большого театра Василия Соколова кислотой оказалась выдумкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщает источник, звезда оперы сочинил историю про отравление водой из буфета, чтобы не сообщать руководству причину своей госпитализации. По информации канала, Соколов получил удар пивной кружкой по голове во время пьяной драки в одном из московских клубов.

Ранее стало известно, что коллеги Василия Соколова рассказали журналистам о том, что он получил ожог, попив воды из бутылки, купленной в буфете театра.

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