Артист Большого театра получил ожог от воды из буфета

Солист Большого театра Василий Соколов получил ожог, попив воды из буфета

Солист оперы Большого театра Василий Соколов получил химический ожог ротовой полости, попив воды из бутылки, купленной в буфете. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации источника, из-за инцидента в театре призвали сотрудников не покупать бутилированную воду в кафе Исторической сцены. Коллеги артиста предположили, что в бутылке Соколова находился «то ли растворитель, то ли кислота».

«Он подержал воду пару секунд во рту и выплюнул сразу. Хорошо, что не проглотил. Сейчас уже проходит разбирательство», — сообщил его коллега.

Ранее стало известно, что на сайте Большого театра случился сбой из-за продаж билетов на «Щелкунчика».