Иностранцы будут покупать сим-карты по более строгим правилам

Минцифры: иностранцы не смогут оформить более 10 сим-карт с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года порядок покупки сим-карт для иностранцев в России станет более строгим. Об этом сообщает Минцифры в своем Telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, вводимые меры направлены на борьбу с мошенниками и «серыми» сим-картами.

Таким образом, с нового года иностранные граждане смогут заключить договор связи только очно в салоне связи. Для этого потребуются СНИЛС, учетная запись Госуслуг и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе. При этом один человек сможет оформить на себя не более десяти номеров, включая корпоративные. Также в договоре будет указываться уникальный номер устройства из 15 знаков — IMEI.

В Минцифры обратили внимание на то, что изменения не касаются россиян, речь идет только об иностранцах и лицах без гражданства.

В случае, если у иностранного гражданина уже есть российские сим-карты, нужно будет подтвердить личность в салоне связи до 1 июля 2025 года. Для этого нужно будет предоставить те же сведения, что и при заключении договора, а также IMEI устройства.

Иностранцам, которые успели до 1 января оформить более десяти сим-карт, нужно будет расторгнуть лишние договоры, чтобы оставаться на связи. Если этого не сделать, с 1 июля 2025 года оказание услуг по всем номерам будет приостановлено.

Ранее в Роскомнадзоре рассказали о возможности операторов связи блокировать звонки из-за границы. По данным ведомства, в настоящее время значительное количество мошеннических звонков совершается из-за рубежа. Операторы связи и владельцы мессенджеров должны принимать меры по защите своих пользователей, подчеркнули в Роскомнадзоре.