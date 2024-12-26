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16:24, 26 декабря 2024Экономика

Экс-глава Aston Martin назвал причину проблем западного автопрома

Экс-глава Aston Martin посоветовал Западу не откладывать переход на электрокары
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Hau Dinh / AP

Выбор в пользу выпуска гибридных автомобилей тормозит адаптацию западных компаний к новой реальности. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление экс-главы Aston Martin Энди Палмера.

Отсрочка перехода на электромобили в пользу продажи гибридов — «глупая затея», уверен Палмер. Тем самым западные производители еще сильнее отстанут от конкурентов из Китая, предупредил он.

Автомобильные компании из КНР сегодня предлагают оптимальное соотношение качества и цены, у них также более развиты технологии изготовления аккумуляторов, добавил Палмер. Ввозные пошлины, путем введения которых США и европейские страны пытаются снизить конкуренцию с Китаем, расслабляют производителей, а не стимулируют их, убежден он. Куда правильнее, по мнению бывшего руководителя Aston Martin, перенимать китайский подход.

В конце октября Евросоюз поднял ввозные пошлины на китайские электромобили, увеличив очередную планку на ближайшие пять лет. Самые высокие пошлины в 35,3 процента установили для компании SAIC, вторую строчку заняла компания Geely с пошлинами в 18,8 процента, третью — BYD с 17 процентами. Для прочих компаний пошлины будут составлять 20,7 процента.

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