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13:21, 24 декабря 2024Экономика

Перспективы Китая на фоне введения пошлин на электромобили оценили

SCMP: Китай останется крупнейшим экспортером автомобилей в 2025 году
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Китай останется крупнейшим экспортером автомобилей в 2025 году, несмотря на введение Евросоюзом пошлин на китайские электромобили. Такой прогноз публикует газета South China Morning Post со ссылкой на экспертов.

Страна тем не менее столкнется с трудностями, вызванными изменением тарифов, подчеркивают аналитики. Крупнейшим автоконцернам страны, включая государственную SAIC Motor, предстоит разнообразить свои продуктовые линейки, включив в них автомобили c бензиновыми двигателями и гибридные модели, предупреждают они.

По данным компании Hua Chuang Securities, объем экспорта автомобилей, собранных на материковом Китае, может оказаться выше 5,58 миллиона единиц в следующем году, что на 14 процентов превысит показатели 2024 года.

С 30 октября Евросоюз ввел дополнительные пошлины на китайские электрокары, увеличив их до 35,3 процента. Новое решение будет действовать на протяжении пяти лет. Пошлины на электромобили компании BYD окажутся на уровне 17 процентов, Geely — 18,8 процента, SAIC — 35,3 процента. Автомобили прочих компаний обложат пошлиной в 20,7 процента.

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