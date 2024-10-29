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23:40, 29 октября 2024Мир

Евросоюз опубликовал решение о введении пошлин на китайские электрокары

Евросоюз ввел дополнительные пошлины на китайские электрокары с 30 октября

Фото: Bilal Jawich / XinHua

Евросоюз официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3 процента. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что оно вступает в силу 30 октября и действовать будет ближайшие пять лет. Между тем в Брюсселе настаивают, что поиск с Пекином взаимного решения по этому вопросу продолжится.

В пресс-релизе Еврокомиссии говорится, что пошлины на электроавтомобили компании BYD составят 17 процентов, Geely — 18,8 процента, SAIC — 35,3 процента. Авто других сотрудничающих с ЕК компаний будут облагаться пошлиной в размере 20,7 процента.

Ранее сообщалось, что Франция, в отличие от Германии, направляющей в Китай треть своих поставок авто, вошла в число 10 из 27 стран Евросоюза, которые поддержали введение пошлин на китайские электромобили. Новые тарифы, как ожидается, будут добавлены к уже действующей ставке 10 процентов. Их дополнительные уровни составят от 7,8 процента для Tesla до чуть более 35 процентов в случае с SAIC.

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      Юлия Мискевич
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