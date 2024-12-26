Елена Летучая обнажила грудь в кафе

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая вышла в свет в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.

46-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре, сидя за столом в кафе с чашкой в руках. Она позировала в черном наряде, который включал в себя брюки и рубашку. При этом она расстегнула последнюю до талии, обнажив часть груди.

В то же время Летучая убрала волосы в гладкий высокий пучок, нанесла на ногти красный лак и выбрала в качестве аксессуаров ожерелье с кулоном, бусы, несколько браслетов и серьги-подвески.

Ранее Летучая также показала откровенное фото в халате без бюстгальтера.