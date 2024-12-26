Глава региона России заявил о необходимости привлекать мигрантов из Средней Азии

Глава Воронежской области Гусев заявил о необходимости привлекать мигрантов

Россия нуждается в мигрантах из Средней Азии и должна принимать меры для их привлечения. Об этом заявил глава Воронежской области Александр Гусев, фрагмент его выступления на пресс-конференции приводит издание «Воронежские новости».

Губернатор заявил о потребности региона в трудовых кадрах из-за рубежа. В частности, он высказался о мигрантах из Узбекистана, в котором он, по его словам, неоднократно бывал.

По словам Гусева, сейчас Россия перестала быть наиболее желаемым для жителей этой страны местом работы. «Они уже сейчас смотрят не совсем в нашу сторону», — отметил он. В этой связи руководитель региона выступил за взаимодействие с властями Узбекистана, направленное на привлечение в Россию трудовых мигрантов.

«Мигранты нам нужны», — сказал Гусев. При этом вовсе не обязательно впускать в страну всех желающих, подчеркнул он. «[Российские власти] должны отбирать тех, кто нам нужен», — заключил губернатор.

Ранее глава соседней с Воронежской Липецкой области Игорь Артамонов также высказался о мигрантах. Въезжающих в страну иностранцев он разделил на две категории — тех, кто находится на территории России на законных основаниях, и нелегалов. «Нам, в принципе, не очень... ни те, ни другие не нравятся», — подчеркнул он. Практику же привлечения мигрантов губернатор назвал жизненной необходимостью.