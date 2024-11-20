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17:43, 20 ноября 2024Россия

«Ни те, ни другие не нравятся». Российский губернатор назвал два вида мигрантов и заявил о неприязни к ним

Липецкий губернатор Игорь Артамонов заявил о своей неприязни к мигрантам
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время прямого эфира рассказал о ситуации с трудовыми мигрантами в регионе. Он напомнил, что существуют легальные и нелегальные иностранцы, приезжающие в Россию на заработки.

«Нам, в принципе, не очень... ни те, ни другие не нравятся», — отметил липецкий глава.

При этом, по словам Артамонова, «есть жизненная необходимость» в привлечении рабочей силы из-за рубежа. Однако, указал он, «все должно быть легально».

Миграция должна быль легальной, они должны знать русский язык, желательно без семей здесь и четко работать в тех отраслях, где нам нужно, а не там, где им хочется

Игорь Артамоновгубернатор Липецкой области

Кадр: Telegram-канал «Площадь»

В России разрабатывают меры борьбы с незаконной миграцией

Для этого в Государственную Думу внесли проект обращения к председателю правительства России Михаилу Мишустину по вопросам мер против нелегальной миграции. В частности, депутаты предлагают выработать единый подход к регулированию трудовой миграции, установить четкие параметры количества и качества привлекаемых к работе в России иностранцев, а работодателей обязать нести ответственность за соблюдение приезжими правил пребывания в стране.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подписал закон, позволяющий Роскомнадзору блокировать сайты с незаконными услугами в сфере миграции во внесудебном порядке.

Кроме того, глава государства подписал федеральный закон, согласно которому статус нелегального мигранта стал отягчающим фактором в преступлениях.

Укладка тротуарных плит на одной из улиц

Укладка тротуарных плит на одной из улиц. Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Медведев заявил, что миграционная политика должна отвечать интересам россиян

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что российская миграционная политика должна отвечать интересам граждан России, а не других стран. Он назвал этот вопрос очень чувствительным.

Эта политика действительно должна отвечать интересам граждан нашей страны, а не каких-то чужих государств — каких-то иностранных государств или групп государств, сколь бы важны они для нас ни были

Дмитрий Медведевзампред Совбеза

Также он подчеркнул, что низкоквалифицированные мигранты должны приезжать в Россию только на период трудовой деятельности.

Число депортированных из России мигрантов выросло

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отметил рост числа выдворяемых из страны мигрантов. Так, по данным МВД РФ, с 2015 года количество депортированных мигрантов увеличилось в полтора раза.

Уточняется, что количество иностранцев, депортированных за нарушение режима пребывания, увеличилось на 15 процентов. Кроме того, 34 тысячам мигрантам сократили сроки временного пребывания в России, а еще 180 тысячам граждан других государств запретили въезд в страну.

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