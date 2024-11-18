Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:21, 18 ноября 2024Россия

В Госдуму внесли проект с предложениями Мишустину по мерам против незаконной миграции

В Госдуму внесли проект обращения к Мишустину по вопросам незаконной миграции
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Госдуму внесли проект обращения к председателю правительства России Михаилу Мишустину по вопросам мер против нелегальной миграции. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Как следует из текста проекта, парламентарии просят главу правительства обеспечить надлежаще применение мер противодействия незаконной миграции, а также сформировать системные решения по вопросам трудовой миграции. В нем подчеркивается, что Госдума уже подготовила необходимую для этого законодательную основу.

Депутаты предложили выработать единый подход к регулированию трудовой миграции, а также установить четкие параметры количества и качества привлекаемых в Россию приезжих и правила их контролируемого пребывания в стране под ответственность работодателя.

Ранее Госдума ввела многомиллионные штрафы для юрлиц за подделку или оборот документов в целях организации незаконной миграции. Максимальная взимаемая сумма при повторном нарушении может достигать 60 миллионов рублей с конфискацией используемого оборудования.

Материалы по теме:
«Они чувствуют себя обиженными» Страх, недоверие и презрение: кто виноват в конфликтах с мигрантами в России?
«Они чувствуют себя обиженными»Страх, недоверие и презрение: кто виноват в конфликтах с мигрантами в России?
15 сентября 2021
«Мы можем жить в одном дворе, но не замечать их» Мигранты построили в Москве свой тайный мир. Что о нем известно?
«Мы можем жить в одном дворе, но не замечать их»Мигранты построили в Москве свой тайный мир. Что о нем известно?
25 февраля 2020
«Хозяин спросил, не террористка ли она» Россиян убеждают, что вокруг них все больше опасных мигрантов. Почему это не так?
«Хозяин спросил, не террористка ли она»Россиян убеждают, что вокруг них все больше опасных мигрантов. Почему это не так?
1 июля 2024

Кроме того, 12 ноября спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что депутаты рассмотрят законопроект о запрете принимать в российские школы детей мигрантов без знания русского языка. Инициатива предлагает проводить тестирование этой категории несовершеннолетних перед их зачислением в средние образовательные учреждения.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Будут бить по крупным городам». Названы цели в России, по которым Киев ударит дальнобойными ракетами в первую очередь

      Летевший из Москвы самолет резко сменил курс и сел в незапланированном месте

      Европа ввела санкции против российских судоходных компаний

      Звезда «Слова пацана» описал черты идеальной женщины

      Российское пиво начнут поставлять в Казахстан

      Запрет поставок урана назвали симметричным ответом на действия США

      На свалке в российском регионе обнаружили превышение концентрации нефтепродуктов

      В ВСУ назвали цель высадки на левом берегу Днепра

      Экс-полковник СБУ заявил о низком боевом духе ВСУ из-за отступления

      Назван способ продлить жизнь на 11 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше