В Госдуму внесли проект с предложениями Мишустину по мерам против незаконной миграции

В Госдуму внесли проект обращения к Мишустину по вопросам незаконной миграции

В Госдуму внесли проект обращения к председателю правительства России Михаилу Мишустину по вопросам мер против нелегальной миграции. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Как следует из текста проекта, парламентарии просят главу правительства обеспечить надлежаще применение мер противодействия незаконной миграции, а также сформировать системные решения по вопросам трудовой миграции. В нем подчеркивается, что Госдума уже подготовила необходимую для этого законодательную основу.

Депутаты предложили выработать единый подход к регулированию трудовой миграции, а также установить четкие параметры количества и качества привлекаемых в Россию приезжих и правила их контролируемого пребывания в стране под ответственность работодателя.

Ранее Госдума ввела многомиллионные штрафы для юрлиц за подделку или оборот документов в целях организации незаконной миграции. Максимальная взимаемая сумма при повторном нарушении может достигать 60 миллионов рублей с конфискацией используемого оборудования.

Кроме того, 12 ноября спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что депутаты рассмотрят законопроект о запрете принимать в российские школы детей мигрантов без знания русского языка. Инициатива предлагает проводить тестирование этой категории несовершеннолетних перед их зачислением в средние образовательные учреждения.