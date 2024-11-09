Статус нелегального мигранта стал отягчающим фактором в преступлениях

Путин дополнил УК о преступлении нелегального мигранта как отягчающем факторе

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Из закона следует, что статья 63 Уголовного кодекса РФ дополняется пунктом «Т». По нему совершение преступления лицом, незаконно находящимся в России, становится отягчающим обстоятельством.

Ранее Путин подписал закон об ужесточении наказания за пособничество в незаконной миграции. Данные изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации. Поправки ужесточают наказания за ряд преступлений, связанных с организацией нелегальной миграции.

В конце октября министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщал, что с начала 2024 года в стране выросло число нелегальных мигрантов на 40 процентов. Также в 2024 году был отмечен рост фактов незаконной миграции, совершенных организованными преступными группами, в пять с половиной раз по сравнению с предыдущим годом.