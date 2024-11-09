Путин ужесточил наказание за организацию незаконной миграции

Путин подписал закон об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за пособничество в незаконной миграции. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Данные изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации. Поправки ужесточают наказания за ряд преступлений, связанных с нелегальной миграцией.

Ранее президент России Владимир Путин запретил передавать третьим лицам права и обязанности по проведению комплексного экзамена для мигрантов. Чтобы получить разрешение на временное проживание, вид на жительство, разрешение на работу или патент, мигранты обязаны сдать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. Теперь тестирование и последующую выдачу документа могут проводить только госучреждения из перечня правительства.