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22:13, 9 ноября 2024Россия

Путин ужесточил наказание за организацию незаконной миграции

Путин подписал закон об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Kremlin Pool / Globallookpress

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за пособничество в незаконной миграции. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Данные изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации. Поправки ужесточают наказания за ряд преступлений, связанных с нелегальной миграцией.

Ранее президент России Владимир Путин запретил передавать третьим лицам права и обязанности по проведению комплексного экзамена для мигрантов. Чтобы получить разрешение на временное проживание, вид на жительство, разрешение на работу или патент, мигранты обязаны сдать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. Теперь тестирование и последующую выдачу документа могут проводить только госучреждения из перечня правительства.

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