Илон Маск выступил за право президента США увольнять любых чиновников

Маск: президент США должен иметь возможность увольнять любых чиновников

Президент США должен иметь возможность увольнять любого чиновника, кроме вице-президента страны. С таким призывом выступил американский миллиардер Илон Маск в своем аккаунте социальной сети Х.

Сенатор Майк Ли поделился мнением, что глава исполнительной власти должен иметь возможность «в любое время и по любой причине увольнять любого чиновника», лишь за исключением вице-президента.

«Абсолютно так», — ответил Маск на публикацию сенатора-республиканца.

16 февраля стало известно о планах избранного президента США Дональда Трампа уволить десятки тысяч правительственных работников, чтобы заменить их на лояльных ему людей. Такими действиями политик намерен «радикально перестроить» федеральное правительство.

