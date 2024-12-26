Избитый пьяным незнакомцем российский пенсионер отсудил у обидчика полмиллиона рублей

В Ярославле ошибочно ударивший в голову пенсионера мужчина выплатит ему ₽500 тыс

В Ярославле избитый пьяным незнакомцем пенсионер отсудил у обидчика полмиллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Ярославской области.

По данным ведомства, 40-летний фигурант напал на пожилого мужчину, когда тот направлялся с женой в магазин. Тогда злоумышленник подбежал к нему, ударил по голове, а потом бросил его на кирпичное покрытие. Позже выяснилось, что нападавший был пьян, а на пострадавшего напал, потому что принял его за другого человека, с которым ранее поссорился. Отмечается, что после нападения потерпевший прошел длительное лечение и перенес несколько операций.

Нападавший был осужден по части 2 статьи 111 УК РФ. Решением суда он был обязан выплатить пенсионеру 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако фигурант не торопился с выплатами, и исполнительный документ поступил в региональное УФССП. После этого судебные приставы прибегли к мерам принудительного характера. У него арестованы транспортное средство и взысканы деньги, находящиеся на расчетных счетах. Таким образом, правоохранителям удалось взыскать полмиллиона рублей и перечислить пенсионеру.

Ранее сообщалось, что в Бурятии судебные приставы взыскали бюджетные 1,5 миллиона рублей, потраченные бухгалтером в казино.