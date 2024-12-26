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20:04, 26 декабря 2024Экономика

Коммунисты призвали наказывать чиновников за переодевание Ленина

«Коммунисты России» призвали наказать чиновников за переодевание Ленина
Александра Качан (Редактор)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Чиновников из города Ирбита Свердловской области нужно наказать за идею переодеть памятники Ленину и Екатерине II в Деда Мороза и Снегурочку. Об этом заявил глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович, пишет «Абзац».

Собеседник издания назвал поступок властей города опрометчивым, особенно на фоне скандала в том же регионе с памятником Ленину, который хотели снести. Малинкович отметил, что, судя по двум этим случаям, в министерстве культуры Свердловской области работают неквалифицированные люди. Он призвал губернатора сделать выводы.

«Такие вещи допускать нельзя, поэтому я призываю все-таки отправить ответственных в свободный полет — тех, кто отвечает за культурную политику, охрану памятников», — заключил глава партии.

Ранее с памятников Ленину и Екатерине II в Ирбите сняли новогодние костюмы, вызвавшие общественный резонанс. В администрации подчеркнули, что не хотели оскорбить чувства горожан.

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