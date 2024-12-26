В российском городе раздели Ленина

С памятника Ленину в Ирбите сняли костюм Деда Мороза

С памятников революционеру Владимиру Ленину и императрице Екатерине II в Ирбите Свердловской области сняли костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне памятники нарядили в новогодние костюмы, однако жители не оценили задумку властей, раскритиковав наряды в социальных сетях. Тогда в администрации заверили, что ни в коем случае не хотели оскорбить чувства ирбитчан. Целью было создание предновогоднего настроения, добавили там.

Изначально памятники планировали «раздеть» после праздников, но после критики местными жителями решили сделать это раньше.

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отказался поддерживать установку памятника советскому вождю Иосифу Сталину. Он предложил обсудить идею по установке, предложенную местными коммунистами, муниципалитету и жителям.