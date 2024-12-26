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05:30, 26 декабря 2024Россия

Зумеры назвали любимых советских звезд

«Дзен»: зумеры назвали Боярского главным любимым среди советских звезд
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Yury Pilipenko / Globallookpress.com

Народный артист РСФСР Михаил Боярский стал любимым среди советских звезд у девушек в возрасте 18-25 лет, выяснили аналитики контентной платформы «Дзен». Результаты опроса о самых популярных артистах СССР у зумеров оказались в распоряжении «Ленты.ру».

«Большая часть россиян в возрасте 18-25 лет не имеет безусловных фаворитов среди советских звезд. Такой вариант ответа выбрала почти половина опрошенных юношей и около трети девушек. При этом практически у одной четвертой опрошенных респондентов женского пола безусловным лидером стал актер Михаил Боярский. Респонденты мужского пола назвали любимой знаменитостью звезду "Кавказской пленницы" актрису Наталью Варлей», — выяснили аналитики «Дзена».

Из опроса следует, что, в отличие от юношей, девушки часто отмечали, что все советские звезды «по-своему хороши».

В женский рейтинг знаменитостей-крашей советских времен вошли также музыкант Владимир Высоцкий, актеры Олег Янковский, Вячеслав Тихонов, Василий Лановой, Андрей Миронов, космонавт Юрий Гагарин и певец Эдуард Хиль

аналитики контентной платформы «Дзен»

Юноши, по данным аналитиков, назвали в качестве любимых советских звезд актрис Ларису Гузееву, Светлану Светличную, а также Алису Фрейндлих. Кроме того, в рейтинг вошли певица Людмила Гурченко, актрисы Анастасия Вертинская, Наталья Селезнева и Ирина Алферова. Среди других знаменитостей респонденты отметили балерину Майю Плисецкую, а также певицу Эдиту Пьеху.

Ранее Зумеры раскритиковали миллениалов за любовь к туфлям на платформе и массивным ботинкам, которые годами пользуются популярностью у 30-летних. Вместо них представители поколения Z советуют присмотреться к туфлям на каблуке Kitten Heel — расширенные к основанию пятки миниатюрные шпильки высотой до пяти сантиметров.

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