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11:34, 26 декабря 2024Мир

Ларов раскрыл контакты России с новыми властями Сирии

Лавров: Россия давно поддерживает контакты с новыми властями в Сирии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россия давно поддерживает контакты с новыми сирийскими властями и обсуждает вопросы безопасности российских граждан на территории республики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с российскими и зарубежными СМИ, трансляция которой проходит в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«Россия не отзывала своих дипломатов из Дамаска, мы продолжаем поддерживать контакты с новыми сирийскими властями по линии нашего дипломатического представительства. В первую очередь, сейчас мы обсуждаем вопросы, касающиеся обеспечения безопасности российских граждан на территории республики, нашего посольства», — отметил дипломат.

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