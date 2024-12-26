Ларов раскрыл контакты России с новыми властями Сирии

Лавров: Россия давно поддерживает контакты с новыми властями в Сирии

Россия давно поддерживает контакты с новыми сирийскими властями и обсуждает вопросы безопасности российских граждан на территории республики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с российскими и зарубежными СМИ, трансляция которой проходит в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«Россия не отзывала своих дипломатов из Дамаска, мы продолжаем поддерживать контакты с новыми сирийскими властями по линии нашего дипломатического представительства. В первую очередь, сейчас мы обсуждаем вопросы, касающиеся обеспечения безопасности российских граждан на территории республики, нашего посольства», — отметил дипломат.