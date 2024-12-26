Лавров назвал законной озабоченность Турции о безопасности из-за Сирии

Лавров: РФ понимает законную озабоченность Турции о безопасности из-за Сирии

Россия понимает законную озабоченность Турции о своей безопасности на границе с Сирией, однако реализация интересов Анкары должна учитывать сохранение суверенитета страны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью российским и зарубежным СМИ, трансляция ведется на YouTube-канале МИД России.

«Мы понимаем законную озабоченность турецкого народа по поводу безопасности на границе с Сирией, где неоднократно случались инциденты, связанные с террористическими структурами, которые там устраивали беспорядки. Эти законные интересы должны быть обеспечены, но таким образом, чтобы Сирия сохранила свой суверенитет, территориальную целостность, единство», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что турецкое руководство высказывается в пользу всего вышесказанного, и Москва поддерживает это.

Министр также призвал Израиль учитывать интересы Сирии и не пытаться обеспечить свою безопасность за счет безопасности других.

Ранее Лавров заявил, что Россия давно поддерживает контакты с новыми сирийскими властями и обсуждает вопросы безопасности российских граждан на территории республики.